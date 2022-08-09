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باشاغا: ندعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على دعم المساعي لتوحيد الجيش الليبي، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيسه التي  توافق 9 من أغسطس من كل عام.

ووجه باشاغا، عبر تويتر، التهاني للضباط وضباط الصف والجنود بهذه المناسبة.

ودعا باشاغا إلى الاستفادة من الخبرات الدولية من أجل تطوير وتأهيل منتسبي الجيش الوطني بما يضمن السيادة الوطنية لليبيا.

بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي أتقدم بأحر التهاني للضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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