باشاغا: ندعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي

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أكد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على دعم المساعي لتوحيد الجيش الليبي، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيسه التي توافق 9 من أغسطس من كل عام.

ووجه باشاغا، عبر تويتر، التهاني للضباط وضباط الصف والجنود بهذه المناسبة.

بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي أتقدم بأحر التهاني للضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته. ندعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية؛ بما يحقق تطويره وتأهيل منتسبيه ويضمن مبدأ السيادة الوطنية. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) August 9, 2022

ودعا باشاغا إلى الاستفادة من الخبرات الدولية من أجل تطوير وتأهيل منتسبي الجيش الوطني بما يضمن السيادة الوطنية لليبيا.

بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي أتقدم بأحر التهاني للضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته.