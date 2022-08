ليبيا – أكد تقرير اقتصادي لمؤسسة “فناك” الهولندية المعنية بأخبار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن ليبيا من بين دول متأثرة بانخفاض سعر صرف اليورو.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكد أن صادرات ليبيا أوروبا ستتأثر لانخفاض قيمة العملة الأوروبية فضلا عن تراجع الحجم الإجمالي بسبب تقليل الاستهلاك بفعل الأزمة الاقتصادية في أوروبا، التي ستجبر حكومات القارة العجوز على ذلك.

وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات الليبية السنوية إلى دول أوروبا تبلغ قرابة الـ19 مليارًا و600 مليون دولار، في وقت تبلغ فيه مجتمعة مع نظيرتها في تونس والجزائر 51 مليارًا و600 مليون، ما سيزيد من الضغط على الاقتصادات المحلية للدول الـ3.

ترجمة المرصد – خاص

The post فناك: اقتصاد ليبيا سيعاني من انخفاض سعر صرف اليورو لهذه الأسباب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية