الصغير: “وليامز ونورلاند” حاولا بالفعل الاستحواذ على القرار والمشهد الليبي

حذر وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، من التعاطي مع مغادرة المستشارة الأممية، أو قرب انتهاء مهام السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، في ليبيا، بكونه نهاية للمحاولات الأميركية للاستحواذ على المشهد الليبي.

الصغير وفي تصريحات صحفية الإثنين قال:” إن “وليامز ونورلاند” حاولا بالفعل الاستحواذ على القرار والمشهد الليبي إلا أنهما فشلا ولم يستطيعا تنفيذ أي شيء ملموس على الأرض، مضيفاً: ”لكن واشنطن لا تستسلم بسهولة ومن الصعب التنبؤ بالأدوات والأشخاص الذين قد تلجأ لتوظيفهم مستقبلاً لتحقيق ذات الهدف”.

وقلل الصغير، من مراهنة البعض على عودة نشطة للدور الأوروبي خلال الفترة المقبلة تمهد لإحداث توازن بين التدخلات الخارجية بالمشهد الليبي بما قد ينعكس إيجابياً لصالح ليبيا، موضحا أن الإيطاليون فاعليتهم الدولية باتت ضعيفة جداً، والحضور الألماني صار مقتصراً على تدشين المؤتمرات حول الأزمة، أما الفرنسيون فيحاولون التدخل بالفعل، لكن الضعف الأوروبي العام والذي تعمق مع الصراع الأوكراني، لا ينبئ بأن مساحة التحرك الفرنسي ستكون كبيرة.