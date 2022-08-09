اللافي يبحث تطورات المشهد السياسي والأمني في ليبيا مع السفير الباكستاني

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تطورات المشهد السياسي والأمني في ليبيا مع السفير الباكستاني لدى ليبيا، رشاد جاويد.

وقال بيان صادر عن المجلس: “استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء، السفير الباكستاني لدى ليبيا رشاد جاويد، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا”.

وأضاف البيان “تناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، لبحث تطورات المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، وسُبل تطوير العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة، من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا، وتشجيع الاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين”.

بدوره، قال السفير الباكستاني: “هناك أهمية لاستمرار الجهود من خلال دعم كل المسارات التي تعزز إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتفق عليه جميع أطراف العملية السياسية، وحكومة بلادي تدعم المجلس الرئاسي الليبي في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة، ونجدد حرصنا على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأعرب اللافي، عن تقديره البالغ لموقف باكستان الداعم لليبيا، مشيداً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكداً دعم المجلس الكامل لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.