الدبيبة: الإقراض السكني وتوزيع الأراضي سيكون واقعًا ملموسًا رغم كل شيء

ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالقائمين على اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى إطلاع القائمين على اللجنة رئيس حكومة تصريف الأعمال على الإجراءات المتخذة بالخصوص ونتائج العمل خلال المدة الماضية، مع التأكيد على عمل اللجان المشكلة في البلديات وفق للشروط الموضوعة من قبل اللجنة.

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده على ضرورة إنجاح المبادرة ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها، فهي ستكون واقعًا ملموسًا رغم كل شيء، مشددًا على أن إنجاز هذا الملف تواجهه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة إلا أن البدء فيه أصبح ضرورة ملحة تقديرًا لظروف الشباب.

