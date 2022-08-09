مؤتمر علمي مرتقب حول دور الاستثمار في دعم عجلة التنمية

عقد بمدينة بنغازي الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي المزمع إقامته الأيام القادمة، حول دور الاستثمار في دعم عجلة التنمية.

حيث يهدف المؤتمر إلى التعريف بالدور الكبير الذي يلعبه الاستثمار العسكري، في النهوض بالتنمية وتطوير المرافق العامة وتحسينها وفتح باب المشاريع الصغرى والمتوسطة مع توفير فرص العمل لشريحه كبيرة من الشباب، داخل البلاد.

وسيشهد المؤتمر، حضور المهتمين بالاستثمار وممثلين عن المصارف التجارية والمتخصصة والجامعات والمعاهد والمجتمعات المدنية.