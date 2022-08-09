أكد النائب العام الصديق الصور وضع خطة عمل للتحقق من وجود مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق.

وقال الصور لقناة “ليبيا الأحرار” إنه جرى تشكل فرق عمل من المراكز البحثية والإصحاح البيئي والحرس البلدي والرقابة على الأغذية لأخذ عينات الدقيق من المخابز والمطاحن

وأشار الصور إلى أن الحملة كشفت عدم توفر الحد الأدنى من السلامة والأمان في كثير من المخابز كما أن بعض المحسنات المستخدمة منتهية الصلاحية بالإضافة إلى وجود تقارير تفيد بأن الأجهزة في مركز الرقابة لا تعمل بالوجه الأمثل وبالتالي فإن الكثير من المواد تمنح إذن الدخول للبلاد دون أن تكون مطابقة للمواصفات.

وشدد الصور على أن سلامة الغذاء موضوع يحظى بالاهتمام وسيتم محاسبة جميع المخالفين في هذا الشأن.