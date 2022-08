تقارير اقتصادية: ليبيا من بين 10 دول تمثل الأفقر بحصة الفرد من موارد المياه العذبة

ليبيا- نبه تقريران اقتصاديان نشرهما موقعا “فاكتلي” الهندي و”دوحة نيوز” الإخباريان الناطقان بالإنجليزية لانعكاسات التغير المناخي على عدة دول منها ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منهما صحيفة المرصد، أكدا إن ليبيا تندرج في إطار 10 من الدول التي تفتقر للأنهار الدائمة المتدفقة في داخلها في ظل تمتعها بوجود أراضي صحراوية شاسة تمثل الجانب الأكبر من أراضيها.

وأضاف التقريران: إن ليبيا حلت أيضا من بين 10 دول تمثل الأفقر بحصة الفرد من موارد المياه العذبة. مشيرين إلى أن تعرض الغابات الليبية خلال السنوات القليلة الماضية لحرائق عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يحتم تعاون سلطاتها مع نظيراتها في دول منطقة الشرق الأسوط وشمال إفريقيا لمواجهة ذلك.

