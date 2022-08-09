رمطان لعمامرة: نؤكد ضرورة المصالحة الشاملة في ليبيا لإنهاء الخلافات 

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، على ضرورة مضاعفة وتنسيق الجهود لبناء مؤسسات ديمقراطية في ظل مصالحة شاملة، تنهي الخلافات وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال «لعمامرة» وزير الشؤون صالح همه محمد بكدة، الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا لدولة ليبيا لدى الجزائر.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية اللقاء شكل فرصة استعرض خلالها الجانبان علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين.

كما تناولا مستجدات الوضع السياسي والأمني في دولة ليبيا الشقيقة، حيث جدد الوزير لعمامرة ترحيبه بالسفير الليبي الجديد مؤكدا له أنه سيجد كل الدعم والتعاون من السلطات الجزائرية لممارسة مهامه في أحسن الظروف.