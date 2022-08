شركة أميركية تستخدم تقنية “بيتروتيك” النفطية لاستخلاص الزيوت الثقيلة في ليبيا

ليبيا- كشف تقريران اقتصاديان عن أبرز معالم تطوير الإمكانات المختلفة للطاقة النفطية في ليبيا عبر الاستعانة بالتقنيات العالمية المعتبرة والمستدامة والآمنة بيئيا.

التقريران اللذان نشرتهما شبكة “إنفيستنغ نيوز” الدولية المعنية بأخبار الاستثمار عالميًا وموقع “نيشن وورلد نيوز” الإخباري الأميركي وتابعتهما وترجمت أبرز ما ورد فيهما من مضامين صحيفة المرصد، كشفا عن دخول شركة “بيتروتيك” الأميركية للطاقة ونظيرتها الدولية “نيت أويل” في تنفيذ اتفاق ملزم.

وأضاف التقريران: إن الاتفاق يكفل استخدام “نيت أويل” لتقنية “بيتروتيك” في ليبيا لاستخراج واستخلاص زيت ثقيل وقار من رمال نفطية ورواسب قابلة للتعدين. مشيرين إلى أن النفط الليبي حل في المرتبة الـ4 في سلم الصادرات إلى إسبانيا خلال الربع الأول من العام الجاري بإجمالي 2.64 طن متري.

ترجمة المرصد – خاص

