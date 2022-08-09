خارجية النواب تستنكر الهجوم على غزة و تحمل المجتمع الدولي المسؤولية

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الهجوم المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة

وحمّلت اللجنة عبر بيان لها قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الضحايا مؤدة وقوف الشعب الليبي إلى جانب شقيقه الفلسطيني

كما دعت لجنة الشؤون الخارجية المجتمع الدولي إلى العمل من اجل الوقف الفوري للعمليات العسكرية و إلى أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ، داعيةً في الوقت نفسه الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف موحد وحاسم من الجرائم الإسرائيلية بحق فلسطين