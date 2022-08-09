السفارة الأمريكية وأفريكوم: نتطلع لإعادة توحد الجيش

أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا والقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” أنها تتطلع إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود رئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري ورئيس أركان قوات الغرب محمد الحداد واللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) .”

وأكد سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند أنه مع تغيير القيادة في أفريكوم، ترحب سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بالجنرال مايكل لانغلي لانغلي معربا عن امتنانه للجنرال ستيفن تاونسند لمساهماته في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا بحسب سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية بموقع “تويتر”.

وأضافت السفارة الأمريكية يصادف اليوم أيضًا الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، وهو دلالة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب الليبي.