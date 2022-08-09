ضبط أدوية منتهية الصلاحية تباع بعدد من الصيدليات في سرت

ضبطت الدوريات التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي في سرت، كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك والاستعمال البشري كانت تباع بعدد من الصيدليات الخاصة، وذلك خلال جولة تفتيشية استهدفت متابعة الصيدليات، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنهم أقفلوا إحدى الصيدليات خلال الجولة التفتيشية وذلك لمخالفتها الإجراءات القانونية واللوائح الطبية المعمول بها في ليبيا بشأن سلامة الدواء.

– ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية بسرت

وأضاف المصدر أن الأدوية التي جرت مصادرتها خلال الجولة التفتيشية عثر عليها بعدد من الصيدليات التي اتخذ حيالها فرع جهاز الحرس البلدي في سرت، الإجراءات القانونية.

أدوية منتهية الصلاحية عثر عليها الحرس البلدي خلال جولة تفتيش على الصيدليات في سرت. (الإنترنت)