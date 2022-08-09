المنفي يشارك في اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

العنوان – طرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعا، متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج.

وقامت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بتقديم عرض ضوئي يفصح بشكل شفاف عن المبالغ المصروفة، ويوضح خطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأن عمل المؤسسة وخطتها.

وفي كلمات مختلفة للمجتمعين، أكدوا جميعهم ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة وجود نظام الحوْكمة بالمؤسسة، وكذلك إعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع، تساهم في استقرار الإنتاج وزيادته.

كما أكدوا على ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً، وبارك الحضور الجهود المبذولة، التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.200.000 برميل يومياً.