المرعاش: الرئاسي ليس له موقف سياسي موحد يجمع رؤوسه الثلاث إلا المصالح الذاتية

ليبيا – اعتبر الكاتب والباحث السياسي كامل المرعاش أن المجلس الرئاسي ليس له موقف سياسي موحد يجمع رؤوسه الثلاث إلا المصالح الذاتية المباشرة التي يحصل عليها كل عضو فيه، وهذا ما يحصلون عليه وبسخاء من عبد الحميد الدبيبة، على حد تعبيره.

المرعاش بيّن في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن محمد المنفي، كشف أنه يدافع عن المجموعة الليبية المقاتلة والتي تحاول أن تظهر وجهها الناعم دون تغير حقيقي في جوهرها الدموي، على حد قوله.

وجاءت تصريحاته بعد وجود بوادر تحالف بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ضد رئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاآغا.

