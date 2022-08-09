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قشوط: الدبيبة يترأس مافيا تقود البلاد للإفلاس ولتبعات اقتصادية صعبة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حمل الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، معتبرا أن الدولة أمام خطر إعلان إفلاس عدد واسع من المحلات والشركات الصغرى بسبب السياسات الطائشة لتلك لحكومة.

وقال «قشوط»، عبر تغريدة له، ‏«نحن أمام خطر إعلان الإفلاس لعدد واسع من المحلات وشركات الصغرى في ظل الركود المتفشي بسبب سياسات طائشة ووعود زائفة و إنعدام الرؤية لحكومة ‎الدبيبة التي ترفض تسليم مؤسسات الدولة داخل ‎طرابلس رغم انتهاء ولايتها».

ووصف الباحث السياسي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة بألمافيا، قائلا: «هذه المافيا ستقودنا نحو تبعات صعبة بدأت في الظهور على الحالة المعيشية».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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