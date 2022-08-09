الخطوط الأفريقية تناقش زيادة رحلاتها إلى القاهرة وسبها وإعادة تشغيل خط بنغازي

ناقش مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية برئاسة أحمد الأمين، خلال اجتماعه الدوري الرابع للعام 2022، الذي عُقِد صباح اليوم الثلاثاء، بحضور كافة الأعضاء، زيادة عدد الرحلات الجوية إلى كل من القاهرة وبنغازي وسبها.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة زيادة عدد الرحلات لسبها لتصبح رحلتين أسبوعيًا (معيتيقة – سبها) لتذليل مشاق السفر على أهلنا في الجنوب».

وأضافت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أن مجلس الإدارة ناقش أيضًا «إعادة تشغيل خط (معيتيقة – بنغازي) بواقع رحلتين أسبوعيًا»، منوهًا بأنه «سيجري أيضاً زيادة رحلات (معيتيقة – القاهرة) ليصبح الإجمالي 5 رحلات أسبوعيًا حيث سيبدأ التنفيذ منتصف الشهر الجاري».

– «الخطوط الأفريقية» تسدد ديونها المستحقة لتونس ومصر وتركيا وبلغاريا

– «الخطوط الأفريقية» تستعين بخبراء دوليين لإنقاذ الشركة

– تخصيص أكثر من 90 مليون دينار لصيانة طائرات الخطوط الليبية والأفريقية

سداد الديون المستحقة على طائرات الخطوط الأفريقية

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، في مارس الماضي، دفع جميع الديون المستحقة على طائراتها المتوقفة بمطارات تونس ومصر وتركيا وبلغاريا منذ سنوات. وأفادت في بيان بتسديد الديون لطائرة «إيرباص 5A-ONI» المتوقفة في بلغاريا منذ 2016، وهي حاليًا بانتظار دخولها للصيانة حسب الموعد المجدول.

وأضافت أنها سددت أيضًا المبالغ المستحقة على طائرة «إيرباص 5A-ONS» والرابضة في مطار صبيحة بتركيا لإجراء الفحوصات منذ 2020، إضافة إلى تسديد ديون طائرة «إيرباص 5A-OND»، المتوقفة في مطار المنستير منذ 2020.

كما سددت الشركة، وفق البيان، جميع مستحقات طائرة «إيرباص 5A-ONR» المتوقفة في مطار القاهرة منذ 2021، وبذلك تكون قد أنهت أزمة الديون، متعهدة بالعودة لسابق عهدها قريبًا للتحليق فوق أوروبا.

الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)

الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)

الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)