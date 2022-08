ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة أن الثوابت الوطنية لا تنازل عنها.

دومة شدد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أنه لا تنازل عن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة ومنع التدخل الخارجي في الشأن الليبي واستعادة الدولة الليبية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق دستور دائم وبدون شروط اقصائية، وترك الخيار للشعب.

