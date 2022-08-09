العرفي: الحديث عن تشكيل حكومة جديدة عبارة عن إرباك للمشهد السياسي

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة عبارة عن إرباك للمشهد السياسي لصالح بعض الأطراف السياسية فقط، وتغيير الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا أمر غير وارد.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، رأى أن مسألة تشكيل حكومة جديدة سيزيد المشهد انقسامًا وتعقيدًا.

وأضاف: “نحن في انتظار رجوع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من مصر؛ لتحديد موعد الجلسة القادمة للمجلس”.

العرفي توقع مناقشة نتائج زيارة عقيلة صالح لتركيا في جلسة البرلمان القادمة وما دار بشأن الاتفاقية البحرية بين البلدين، وملف المناصب السيادية، وعدد من القوانين المتعثرة.