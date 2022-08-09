انطلاق الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس

انطلقت في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وقادة الأركان النوعية وآمري الكليات العسكرية.

وشهد الحفل المقام بميدان الشهداء عرضًا لكراديس الوحدات المقاتلة من مختلف ألوية وكتائب الجيش الليبي، قدم خلالها الجنود والضباط المشاركون عرضًا لمهارات وفنون القتال والتعامل مع مختلف أنواع الأسلحة.

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وشهد الحفل إلقاء كلمات من قبل رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، التي أثنت على الجيش الليبي، وأكدت ضرورة توحيده ووحدته لمجابهة التحديات التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة.

احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء في طرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022. (فيديو)