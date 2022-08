عميد بلدية نالوت: من يريد السلطة عليه التوجه إلى صناديق الاقتراع

ليبيا – قال عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام إن عمداء بلديات الجبل أوضحوا رسالتهم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مفادها “من يريد السلطة عليه التوجه إلى صناديق الاقتراع بعيدًا عن استخدام صناديق الذخيرة”.

الحجام وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أشار إلى وجود أطراف دولية لا تريد استقرار ليبيا وتسعى لإفشال الانتخابات عن طريق استخدام أذرعها في البلاد.

