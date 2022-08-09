حومة يُهنئ منتسبي القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الــ 82 لتأسيس الجيش الليبي

بنغازي 09 أغسطس 2022 (وال)- هنأ وزير الدفاع بالحكومة الليبية الدكتور أحميد حومة، القوات المسلحة الليبية بمناسبة الذكرى الــ 82 لتأسيس الجيش الليبي في التاسع من أغسطس للعام 1940ميلادي.

ودعا حومة منتسبي الجيش كافة من ضباط وضباط صف وجنود العمل وفق العقيدة الوطنية للمؤسسة، في حماية الوطن والمواطن.

كما دعا وزير الدفاع منتسبي الجيش الإسراع في العمل بنتائج لجنة (5+5) بتوحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز الخطوات التي اتخذت في هذا الجانب، لتفويت الفرصة على المتربصين بالمؤسسة بغية تفتيتها.

وأكد الوزير أنه من خلال عمله وزيرًا للدفاع؛ سيعمل على تقوية ركائز الجيش في مختلف ربوع البلاد غربا وشرقا وجنوبا، بما يكفل تحقيق السيادة الوطنية وحماية الوطن.

ولفت إلى أن الجيش كمؤسسة قوية منذ تأسيسها، آن لها أن تكون على قلب رجل واحد بما يكفل حقوق منتسبيها، وتأمين الوطن وحدوده وسيادته. (وال) إ م

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