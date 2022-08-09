«خارجية النواب»: ندعو الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف حاسم ضد إسرائيل

عبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن استنكارها للهجوم المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة، محملة قوات الاحتلال مسؤولية الضحايا بين المدنيين.

وأكدت عبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عبر بيان لها، وقوف الشعب الليبي بجانب شقيقه الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم.

وجددت اللجنة دعوتها للدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف موحد وحاسم من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والتي طالت المدنيين العزل وتستهدف تدمير البنية التحتية في المناطق الفلسطينية.