الشارف: قرار الرئاسي بحل الغرف العسكرية غير صائب وسيدخل البلاد في نفق مظلم

ليبيا – رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي حسين الشارف أن اللواء أسامة الجويلي، رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية سابقًا، ينحاز إلى حكومة فتحي باشاآغا، ضد عبد الحميد الدبيبة، وقرار إزاحته من المشهد العسكري، من الصعب قبوله أو تنفيذه.

الشارف وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” قال: إن أسامة الجويلي، لديه ترسانة كبيرة من السلاح ويمتلك قوة تستطيع إحداث تغيير حقيقي في البلاد.

واعتبر قرار المجلس الرئاسي بحل الغرف العسكرية يشير إلى دخوله على خط الأزمة بين الجويلي والدبيبة، مؤكدًا أن هذا القرار غير صائب وقد يدخل ليبيا إلى نفق مظلم.

