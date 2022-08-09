بنغازي | انطلاق المؤتمر العلمي الأول للتعريف بهيئة الاستثمار العسكري ودورها في التنمية

بنغازي 09 أغسطس 2022 (وال)- قال رئيس اللجنة العلمية وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للتعريف بهيئة الاستثمار العسكري ودورها في دعم التنمية الاقتصادية الدكتور عماد عبد السلام، إن المؤتمر سيعقد خلال يومي 23 – 24 أغسطس الحالي بمدينة بنغازي.

وأضاف الدكتور عماد عبد السلام – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – أن هذا المؤتمر نظم من أجل التعريف بهيئة الاستثمار العسكري وإبراز دورها في خلق التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمارات في الدولة عن طريق مؤتمر علمي يطرح ورقات عمل علمية، يُلقيها ويطرحها عدد من الأكاديميين والبحاث المختصين في الاقتصاد بمشاركة الهيئة العامة للإستثمار العسكري.

وأشار الدكتور عماد عبد السلام إلى أن المؤتمر يتطلع للخروج بورقات بحثية؛ ومعلومات شاملة حول الاستثمار والتنمية المستدامة، وستبحث وتُشارك في المؤتمر المؤسسات المصرفية والغرف التجارية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على الأراضي الليبية، ودعم وتحريك عجلة الاقتصاد. (وال) ع م/ ر ت

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