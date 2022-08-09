المبعوث الأمريكي: ندعم جهود لجنة 5+5 لإعادة توحيد الجيش الليبي

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن السفارة الأمريكية تتطلع إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد جيشها الوطني بما في ذلك جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) .

وقال السفير الأمريكي عبر صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا على تويتر إنه “يصادف اليوم الذكرى الثانية والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، وهو دلالة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب الليبي”.

و تأتي تصريحات نورلاند بالتزامن مع تغيير القيادة في أفريكوم و ترحيب سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بالجنرال مايكل لانغلي، معربةً عن امتنانها له لمساهماته في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا