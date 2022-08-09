عقيلة صالح يطالب الخارجية بعدم الاعتداد بتسمية السفراء الصادرة عن حكومة الدبيبة

طلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من وزير الخارجية والتعاون الدولي اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن «إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية سفراء بالخارج»، الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وذلك لأنها «منتهية الولاية» بموجب سحب الثقة منها.

جاء ذلك في كتاب وجهه مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب عوض الفيتوري إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث جاءت هذه الخطوة بناء على طلب رفعه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري إلى رئيس المجلس، بشأن قرارات تعيين سفراء ليبيا بالخارج من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وطلب العقوري من رئيس مجلس النواب «إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية سفراء بالخارج» ترشحهم حكومة الوحدة الوطنية، منوهًا بأنه سيعمل «على رفع دعوى قضائية ضد تلك القرارات الصادرة بتسمية سفراء بعد سحب الثقة».

ويأتي القرار على خلفية تعيين عدد من السفراء الجدد لتمثيل ليبيا في عدد من الدول والتي تضمنت تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب لرئاسة بعثات دبلوماسية ليبية في الخارج. والذين كان أحدثهم النائب صالح همة الذي عُيِّن سفيرًا لدى الجزائر وقبله النائب أبوبكر سعيد الذي عُيِّن سفيرًا لدى بلغاريا والنائب محمد آدم لينو مندوبًا لدى الاتحاد الأفريقي.