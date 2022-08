ليبيا – قال عميد بلدية الزنتان عمران العمياني إن البلدية تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية والصراعات العسكرية الحاصلة في البلاد.

العمياني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أكد أن عمل البلدية يقتصر على الدور الخدمي التي يمس المواطن فقط.

