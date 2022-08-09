فوز ليبيا على العراق في الأولمبياد العالمي للشطرنج

هنأت بلدية بنغازي المُنتخب الليبي للعبة الشطرنج بمُناسبة حُصوله على الميدالية الذهبية للمجموعة D في الأولمبياد العالمي للشطرنج في دولة الهند .

تتواصل بمدينة تشيناي الهندية الأولمبياد العالمي للشطرنج، وفي جولة أمس الإثنين، حقق منتخب ليبيا للرجال الفوز على العراق بنتيجة نقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف (2.5-1.5).

حقق الفوز لليبيا اللاعبان أسامة الطالب وناجي أبوقنيدة، وتعادل يوسف الحصادي، وتعذرت مشاركة عمرو فطيس لتعرضه لعارض صحي، أما منتخب سيدات ليبيا خسر مباراته أمام السعودية بفوز مقابل ثلاثة، حققت الفوز لليبيا اللاعبة خديجة الفلو، بينما خسرت خلود الفلو وسعاد الرايس وإخلاص الفلو.

جاءت نتائج العرب في الجولة العاشرة، أمس الإثنين، على النحو التالي: فوز ليبيا على العراق بنقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف (2.5-1.5)، ومصر على مقدونيا بثلاث نقاط ونصف مقابل نصف نقطة، والمغرب على هاييتي بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة.

أيضا الإمارات على الإكوادور بنقطتين ونصف مقابل نصف نقطة، وتونس على هونغ كونغ (3-1)، وسورية على كوسوفو (3-1)، وموريتانيا على إريتريا (4-0)، والبحرين على الباهاما (3.5-0.5)، بينما تعادلت السعودية مع تنزانيا (2-2)، وخسارة الكويت أمام الرأس الأخضر، كما خسر اليمن أمام الأوروغواي، والجزائر أمام لاتفيا، ولبنان أمام المكسيك، وقطر أمام اليابان، والسودان أمام تايوان.