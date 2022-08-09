مركز الرقابة على الأغذية ينفي ظهور نتائج سحب العينات من الدقيق والخبز

العنوان – طرابلس

نفى مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية اليوم الثلاثاء ظهور نتائج عمل اللجنة المشكلة بأمر من النائب العام بسحب العينات من مادة الدقيق و رغيف الخبز.

وذكر المركز في بيان له عبر حسابه على “فيسبوك” أن العينات المسحوبة تمت احالتها لمختبرات الجهات ذات العلاقة المعنية باللجنة ومن ضمنها مختبرات المركز لم تظهر نتائجها حتى الآن.

وطالب مركز الرقابة على الأغذية والأدوبة المواطنين يضرورة استسقاء الأخبار من مصادرها الرسمية مؤكدًا على الالتزام بالشفافية عقب الانتهاء وجاهزية جميع النتائج.

وأفاد أن مكتب النائب العام يتابع أخذ هذه العينات وإجراء التحاليل بإشراف جهاز الأمن الداخلي.

وكان المركز طلب تشكيل لجنة تقوم بسحب العينات من مادة الدقيق و رغيف الخبز وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من وجود مادة برومات البوتاسيوم داخلها من عدمه