الخطوط الأفريقية توضح أسباب وفاة مسافر على إحدى طائراتها

ليبيا – صرح مدير مكتب التعاون والعلاقات الدولية بالخطوط الافريقية معز بن إسماعيل بشأن وفاة الراكب بطائرة الخطوط الأفريقية.

بن إسماعيل قال في تصريح لشبكة “لام”: إن أحد الركاب بطائرة للخطوط الإفريقية توفى قبيل أن تقلع من مطار الإسكندرية أمس الإثنين.

وأشار إلى أن الطائرة توقفت لإنزال الجثمان حيث تأخرت لمدة ساعة ثم استأنفت رحلتها متجهةً نحو مطار بنينا ببنغازي ومنه إلى تونس العاصمة.

وأكد على أن الراكب المتوفي كان في رحلة علاج للقلب بدولة مصر استمرت لعدة أشهر.

