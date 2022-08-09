عبدالمطلب ثابت يبحث مع السفير الجزائري بمصر التطورات على الساحة العربية

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، مع السفير عبدالحميد شبيرة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوباً دائماً لها لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر المندوبية الليبية فى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، نوه الجانبان عن عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة، التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا، نحو تحقيق مصالح الشعبين.

وناقش الجانبان المستجدات والتطورات على الساحة العربية وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، وأهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.