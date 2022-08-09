ضبط عامل أفريقي صور مواطنة ليبية فيديو خلسة ونشره على “تيك توك”

العنوان – طرابلس

كشفت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة غوط الشعال ضبط أحد العمالة الوافدة قام بتصوير مواطنة ليبية خلسة ونشر المقطع على “تيك توك”.

وأوضحت المديرية أن مواطنة حضرت إلى المركز في 06 أغسطس الجاري وتقدمت بشكوى ضد شخص أفريقي الجنسية كونها كانت يوم 02 أغسطس رفقة صديقتها بعد تعطل السيارة واتجهوا إلى ورشة داخل نطاق دائرة المركز لغرض صيانتها.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه أثناء تواجدهم بالورشة قام أحد العمالة الوافدة بالتقاط مقطع فيديو لهما دون علمهما وبعد فترة شاهدت المقطع على تطبيق “تيك توك” متداول.

وأفادت المديرية أن بعد فتح المحضر باشر أعضاء التحري بالمركز في جمع المعلومات عن مكان الورشة وأوصاف المشتبه به وبتاريخ 08 أغسطس تمكن أعضاء المركز من ضبط المتهم من مواليد 1993م الجنسية نيجيريا وتم جلبه للمركز.

وذكرت مديرية أم طرابلس أنه بالإستدلال معه اعترف بما نسب إليه وتحريز هاتفه الشخصي بعد التأكد من وجود مقطع الفيديو المذكور بأوراق المحضر.

وذكرت أنه اتخذت حياله الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالته للنيابة العامة من حيث الاختصاص بتهمة “التشهير”.