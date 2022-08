ليبيا – علق رئيس المكتب السياسي لحزب “تيار ليبيا للجميع” فتحي البعجة على ما يتم تداوله حول بوادر تحالف بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ضد فتحي باشاآغا.

البعجة قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن “المنفي كان في قائمة الدبيبة باعتباره رئيسًا للدولة بشكل مؤقت ووضع لأسباب تتعلق بتكتيك جهوي، وكان مصطفًا مع الإسلام السياسي لذلك لا أستغرب أنه اصطف مع الدبيبة”.

وأوضح أن الدبيبة يحاول خلط الأوراق والقيام بتحالفات وقتية للبقاء في السلطة.

The post البعجة: هناك بوادر لتحالف بين محمد المنفي والدبيبة ضد فتحي باشاآغا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية