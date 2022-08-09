المنفي: جميع التشكيلات المسلّحة لا تغني عن جيش وطني موحّد 

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه “لا بديل عن التمسّك بإعادة بناء المؤسّسة العسكرية”.

وقال «المنفي»، في كلمته بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، إن “جميع التشكيلات المسلّحة لا تغني عن جيش وطني موحّد وقيادة عسكرية شرعية واحدة تمتثل للقانون والدّستور وتعمل تحت سلطة مدنية”.

وتابع؛ أن “المجلس الرّئاسي يعمل على إزالة التشوّهات البنيوية في الجيش التي لا تخضع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبـي”.

وأردف “نجحنا في استمرار وقف إطلاق النار وقدّمنا الدّعم التام والغطاء السياسي لأعمال اللّجنة العسكرية المشتركة 5+5″، لافتًا؛ “ونعوّل على دورها في توحيد المؤسّسة العسكرية.

‏وختم موضحًا “نعمل على خلق الثّقة بين رئاسة الأركان العامّة في شرق البلاد وغربها وتنسيق الدّمج الإداري والمالي لفرعي المؤسّسة العسكرية”.

وشارك المنفي، في حضور الاحتفال، الذي أقيم في مديان الشهداء بطرابلس، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة، فريق أول ركن، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية، والشرطة والاستخبارات العسكرية، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، والملحقين العسكريين.