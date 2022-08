أبو عرقوب: اجتماع المنفي بالدبيبة قد يُفسر على أنه خطوة أخيرة لسحب الشرعية من الجويلي

ليبيا – قال الكاتب السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب إن اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة قد يُفسر على أنه خطوة أخيرة لسحب الشرعية من أسامة الجويلي.

أبوعرقوب وفي مداخلة له عبر قناة ” الحدث” وتابعته صحيفة المرصد أشار إلى القرار الذي اتخذه المجلس الرئاسي لحل الغرفة المشتركة التي كان يعمل تحت مظلتها أسامة الجويلي، مضيفًا: “اجتماع المنفي والدبيبة يوم أمس كان المستهدف الرئيسي فيه أسامة الجويلي، خاصة أن الأخير تحدث عن ضرورة تسليم السلطة لفتحي باشاآغا”.

وأعرب أبوعرقوب عن استغرابه من الأخبار التي تتحدث بأن المجلس الرئاسي يعمل على حفظ الاستقرار وتجنيب العاصمة طرابلس ويلات الحرب، وفي الوقت ذاته يلتزم الصمت تجاه قرار الدبيبة بإنشاء قوة حماية الدستور صرفت لها ميزانية تقدر بأكثر من مليار و100 مليون دينار لحماية الدبيبة وشراء الولاءات من المجموعات المسلحة.

