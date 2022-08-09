الدبيبة يبحث أوضاع مركز بنغازي الطبي

استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم في مكتبه، مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، وذلك للوقوف على أوضاع المركز ومتابعة احتياجاته.

العريبي، وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة، تقدمت بالشكر لـ “الدبيبة، على دعمه للمركز، وحلحلة عدد كبير من المشاكل التي تواجهه، وتخصيص مخصصات مُرضية ساهمت في مساعدة المركز في أداء مهامه، مُطالبةً بمعالجة عدد من الإشكاليات العالقة، وأهمها توفير الأكسجين، وتوفير عدد كاف من العناصر الطبية المساعدة، وتسديد عدد من الالتزامات القائمة على المركز”، بحسب زعمه.