الدبيبة يبحث أوضاع مركز بنغازي الطبي

استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم في مكتبه، مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، وذلك للوقوف على أوضاع المركز ومتابعة احتياجاته.
العريبي، وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة، تقدمت بالشكر لـ “الدبيبة، على دعمه للمركز، وحلحلة عدد كبير من المشاكل التي تواجهه، وتخصيص مخصصات مُرضية ساهمت في مساعدة المركز في أداء مهامه، مُطالبةً بمعالجة عدد من الإشكاليات العالقة، وأهمها توفير الأكسجين، وتوفير عدد كاف من العناصر الطبية المساعدة، وتسديد عدد من الالتزامات القائمة على المركز”، بحسب زعمه.
وأكد الدبيبة، أن “الاهتمام بهذا المركز ضرورة قصوى، في ظل إقفال عدد من المستشفيات بالمدينة، وأصدر تعليماته لوزارات الصحة والمالية والتخطيط لحلحلة المذكرات المقدمة بالخصوص”، بحسب زعمه.
وتقدّم بـ “الشكر لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في مركز بنغازي الطبي، على جهودهم المبذولة لتوفير خدمات صحية مناسبة لسكان بلدية بنغازي”، بحسب زعمه.
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