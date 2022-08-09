وزير الدفاع التركي: نبذل جهودا كبيرة لتحديث الجيش الليبي

قال وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار”، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لتحديث الجيش الليبي، مشيرا إلى قيام الدولة التركية بتدريب منتسبي القوات المسلحة الليبية في 5 مراكز.

وقال «آكار»، في كلمة له بالمؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بالعاصمة أنقرة، «قمنا بعمل جاد وصادق للغاية في ليبيا ضمن الأنشطة الخارجية لتركيا»، متابعا «لقد طلبت الحكومة الليبية مساعدة الدول بما في ذلك حلف الناتو والشخص الوحيد الذي استجاب لهذا الطلب كان الرئيس رجب طيب أردوغان».

وأضاف وزير الدفاع التركي «الآن الطريق مفتوح للمفاوضات مع الأنشطة التي قمنا بها ونقوم بتدريب منتسبي القوات المسلحة في 5 مراكز ونحن نبذل جهودا للتحديث الجيش الليبي».

ومن جانب ىخر، شدد وزير الدفاع التركي على أن جيش بلاده هو الوحيد الذي كافح إرهابيي تنظيم “داعش” وجها لوجه، وحقق نجاحات كبيرة، موضحا أن هدف القوات المسلحة من عملياتها الخارجية، هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد وأمن مواطنيها من الاعتداءات والهجمات الإرهابية.