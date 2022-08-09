افتتاح معرض الكتاب العائم ببنغازي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

09 August, 2022

أقيم مساء اليوم الثلاثاء بميناء بنغازي البحري حفل افتتاح لمعرض الكتاب العائم الذي تقيمه السفينة لوجوس هوب Logos Hope ، التي رست على رصيف ميناء بنغازي البحري بدعوة من المجلس البلدي بنغازي وبدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

وحضر الحفل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجوار ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري و رئيس ديوان وزارة الثقافة أسامة بركة و عميد عادل السعيطي مندوبا عن إدارة التوجية المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ يزيد بوزريدة وقبطان السفينة لوغوس هوت ومدير المعرض العائم رونالد ومساعد مدير المعرض محمد كجمان

ويذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية شكلت لجنة من عدة جهات للتنسيق لاستقبال السفينة والتحضير لافتتاح المعرض و مراجعه الكتب والمطبوعات المعروضة للتأكد من عدم تعارضها مع القوانين والقيم والعادات الليبية .

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