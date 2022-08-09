«يونيسف» تعلن برنامجا لتقييم التغذية للأطفال والنساء في ليبيا

أعلن مكتب منظمة اليونيسف في ليبيا، برنامجًا مسحيًا لتقييم التغذية للأطفال والنساء في ليبيا، مما يمكِّن صانعي السياسات والقرارات، والمانحين، والشركاء من دعم وتعزيز برنامج التغذية في ليبيا، للمساهمة في الوقاية من حالات الاعتلال والوفيات المرتبطة بالتغذية.

ومن أجل ذلك أقامت المنظمة برنامج تدريب لـ25 موظفًا بوزارة الصحة، ومكتب الإحصاء والتعداد، ومعهد الرعاية الصحية الأولية، على تقييم التغذية للأطفال والنساء.

ودعمت اليونيسف مشاركة المدربين الرئيسيين في ليبيا من خلال شراء جميع الأدوات والأدوات الأنثروبومترية اللازمة لجمع البيانات، على أن يأخذ الموظفون الليبيون زمام المبادرة في إجراء تقييم التغذية الرسمي على مستوى البلاد بناء على أخذ العينات.

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وفيما يتعلق بمنهجية أخذ العينات، سوف تركز الدراسة الاستقصائية على الأطفال دون سن الخامسة، والحوامل والمرضعات، وسن الإنجاب (15-49 شهرًا) في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك المهاجرون والمشردون داخليًا، والفئات الضعيفة من السكان.

وتنقسم الدراسة الاستقصائية إلى أربع مراحل:

المرحلة الأولى: تدريب المدربين الرئيسيين (بقيادة اليونيسف والمركز الدولي للتجارة).

المرحلة الثانية: تدريب جامعي البيانات.

المرحلة الثالثة: النشر الميداني لفرق جمع البيانات.

المرحلة الرابعة: تجميع البيانات وتحليلها.

جانب من تدريب ليبيين على تقييم التغذية للأطفال والنساء. (يونسيف)

جانب من تدريب ليبيين على تقييم التغذية للأطفال والنساء. (يونسيف)

جانب من تدريب ليبيين على تقييم التغذية للأطفال والنساء. (يونسيف)