ثابت يناقش المستجدات والتطورات على الساحة العربية مع سفير الجزائر

العنوان – القاهرة

ناقش مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت اليوم الثلاثاء، مع سفير الجمهورية الجزائرية عبدالحميد شبيرة المستجدات والتطورات على الساحة العربية.

واستعرض الجانبان أهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة.

وبحث ثابت وشبيرة أهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر المندوبية الليبية فى العاصمة المصرية القاهرة، إلى عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة، التي تربط بين البلدين، إضافة بحث سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا،نحو تحقيق مصالح الشعبين.