«أبو جناح» يبحث أسباب تأخر تنفيذ المشروعات في الجنوب مع الجهات المختصة

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات البنية التحتية المستهدف تنفيذها في المنطقة الجنوبية.

وأوضح حساب «أبو جناح»، على فيسبوك، أن الاجتماع ناقش إجراءات تنفيذ المشروعات الجديدة واستكمال المشاريع المتوقفة في المنطقة، وبحث أسباب عدم إنجازها وتأخر تنفيذها مع الجهات المختصة، والتي من بينها الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، وتدهور الوضع الأمني بالمنطقة الجنوبية.

واتفق المجتمعون، على أن تتولى الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة، تطبيق الأسس والمعايير في اختيار بعض المشروعات التي من الممكن إدراجها في الربع الأخير من ميزانية سنة 2022.

وأصدر «أبو جناح» توصياته للجهات الضبطية والأمنية للقيام بواجباتها حتى تتمكن الأجهزة والمصالح والشركات المتعاقد معها في تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى تطبيق لائحة العقود الإدارية.

وأكد أن “المشروعات التي تستهدف الجنوب الليبي لها دور كبير في تنمية مرافق ومنشآت البنية التحتية بالمنطقة، كمشروع طريق العبور الذي يمر من المنطقة الحرة مصراتة إلى منطقة تمنهنت وحتى الحدود الليبية النيجيرية|، مشيرا إلى “ضرورة عمل لجنة الميزانية لإضافة مبلغ المليار الدينار قيمة للمشروعات يتم تضمينها مع الميزانية اللاحقة”.

في المقابل، عبر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عن “استيائه إزاء الوضع الذي يعيشه المنطقة الجنوبية، مؤكدا تعاونه مع هذه الأجهزة والمصالح لمعالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع، مشددا على ضرورة عقد اجتماع اللجنة الاستشارية مع الأجهزة والمصالح المختصة لمناقشة آلية العمل بين كل الجهات المختصة”.

وخلال الاجتماع “جرى الاتفاق خلال هذا اللقاء على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية ومشاريع المياه والصرف الصحي، وإعداد ميزانية 2022 قبيل نهاية العام الحالي وتشمل المبالغ المالية العاجلة للمشروعات الممكن استكمالها خلال هذا العام”.

وأبدى الحاضرون “استعدادهم من أجل العمل على تنفيذ المشروعات في المنطقة الجنوبية، بما يخدم الصالح العام والمنطقة بصفة خاصة”.

وشارك في الاجتماع كلا من “وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومديري جهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومصلحة الطرق والجسور، إضافة إلى رئيسي مصلحتي المطارات والطيران المدني، وعدد من مستشاري النائب”.