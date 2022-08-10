لجنة وزارية تابعة لحكومة باشاغا تحصي الاحتياجات الطارئة للجنوب

أحصت اللجنة المالية الخاصة بالمختنقات الطارئة والمستعجلة للمنطقة الجنوبية خلال اجتماعاتها الثاني أهم المختنقات التي تعاني منها مناطق الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء التابعة لحكومة فتحي باشاغا بمدينة سرت للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، وذلك بحضور سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية والمبروك غيث وزير الشؤون الاجتماعية، وسامي الضاوي وزير الحكم المحلي، وأمبية محمد امبية ابوقيلة مندوب عن ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

وبحث الاجتماع أهم المختنقات التي تعاني منها مناطق الجنوب والتي جاء في أولوياتها تخصيص قيمة لتعويض المتضريين في واقع انفجار صهريج وقود بمنطقة بنت بيه التي راح ضحيتها مجموعة من الشباب بين قتيل وجريح .

وتطرقت اللجنة أيضا الى ملف التعويضات والمخصصات المالية من خلال البيانات الواردة من اللجنة وهي 92 حالة منهم 18 قتيل حيث سيتم رصد تعويضات ماليه لعائلات المتوفين كذلك تعويضات أخرى لغرض العلاج لما بعد الواقعة وتهيئتهم نفسيا بالإضافة إلى تعويض أضرار السيارات المحترقة في حدود 14 سيارة بقيم متفاوتة .

كما تم مناقشة تقرير عضو اللجنة عن ديوان رئاسة الوزراء عن المنطقة الجنوبية بشأن دعم بعض القطاعات والتي تشمل جهاز الأسعاف والطوارئ وجهاز السلامة المدنية المطافي وجهاز الحرس البلدي ومدريات الأمن بالمنطقة الجنوبية .

وتم تخصيص قيم لمشروعات البنيه التحتيه والمرافق العامة المستعجلة وأيضا تخصيص قيمة لحل مختناقات مطار سبها الدولي وكذلك تخصيص قيمة لتوفير احتياجات مراكز الرعاية الصحية الأولية وبعض المستشفيات .

وأكدت اللجنة على البلديات التي لم توافي اللجنة بمختناقاتها بسرعه التواصل مع رئيس اللجنة وكذلك دعم المنطقة الجنوبية بمخصصات أخرى في القريب العاجل وتأكد اللجنة استمرارها في أعمالها إلى حين إكمال العمل المشكل من أجله.