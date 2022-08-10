شكشك يبحث مع توغي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الإجراءات المالية لوزارة الثقافة

استعرض رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك “، مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، مبروكة توغي، بعض الملاحظات بخصوص الإجراءات المالية المتخذة من قبل الوزارة، وذلك في إطار الرقابة المصاحبة المفروضة على حساب وزارة الثقافة بموجب قرار رئيس الديوان طبقًا للقانون رقم (19) لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وفق ما أعلنه الديوان على صفحته بفيسبوك.

جاء ذلك خلال اجتماع شكشك وتوغي، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان.

وقال ديوان المحاسبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اجتماع شكشك وتوغي خصص لمناقشة بعض الملفات المهمة المتعلقة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وجانب من الإشكاليات التي تعيق عمل الوزارة، وسبل حلحلة هذه الإشكاليات، وتذليلها.

وأضاف ديوان المحاسبة أن شكشك أكد خلال الاجتماع «أهمية دور وزارة الثقافة وحل مشكلاتها حتى تقوم بأداء العمل المناط بها على الوجه الأمثل».