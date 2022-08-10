المشير خليفة حفتر: نثمّن على دور أهالي طبرق لما قدّموه من تضحيات

شدّد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، على ضرورة الكفِّ عن التّلاعبِ بمصيرِ الوطنِ وسلامتِهِ ونهبِ ثرَواتِه.

جاء ذلك خلال كلمته في حفلِ الاستقبالِ الذي حظيَ به في مدينةِ طبرق، وأكد أنّه لن يسمحَ لصراعاتِ من وصفهم بعبَدَةِ الكراسي، أن تقلِبَ حياةَ المواطنينَ إلى بؤس.

كما ثمّنَ القائد العام على دورَ أهالي مدينةِ طبرق، لما قدّموهُ من تضحيات، في تحقيقِ النّصرِ على الإرهاب، واحتضانِ مجلسِ النوّاب، وتقديمِ التّسهيلاتِ كافة، مؤكّداً أنّه لولا انتصارُ الجيشِ الوطنيِّ على الإرهاب، لكانَ الوضعُ في ليبيا أكثرَ مرارة.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ، بأن “عمليات التخريب والنهب التي طالت مقر مجلس النواب بطبرق، تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الجزئي في البلاد، وتشجع أطرافا معادية للاستقرار والسلام في ليبيا على استغلال ذلك لتنفيذ أجندتها”.”.

مؤكدا ، أنه لن يقبل الشعب أن يرى وطنه يحترق ولا يحرك ساكنا، ولن يسمح لعبدة الكراسي، أن يسلبوا منه الإرادة، ويستخفوا بوجوده، ، لينعموا هم بحياة الرفاهية من أموال الشعب، وقبل كل ذلك، لن يسمح بأن تضيع دماء شهدائه، وجرحاه هباء، جراء هذا العبث الذي يجر الوطن الى الهاوية.