الفلاح: المنفي يستعمل صفته كقائد أعلى للقوات المسلحة لمنع دخول باشاغا

قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية ” جمال الفلاح ” إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعلم أن هناك خطرًا حتى عليه هو إذا تم تغيير حكومة الوحدة الوطنية (حكومة تصريف الأعمال)وفقا لقولة .

جاء ذلك في تصريح صحفي لموقع “إرم نيوز” أشار فيه إلى أن عقيلة صالح رئيس البرلمان يسعى لتغيير المجلس الرئاسي، وأن يكون هو رئيس المجلس المقبل وهذا يعلمه محمد المنفي، يعلم أن تمكين باشاغا سيعني إقصاءه. وفقا لتصريحاته

وشدد على أن المنفي يستعمل في صفته كقائد أعلى للقوات المسلحة للدعم الوحدات المناوئة للجويلي لمنع دخول فتحي باشاغا، وهناك تسريبات بأن عبد الله اللافي له تصور آخر من خلال أن يكون رئيس الحكومة القادمة، وأن يكون صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي ويبدو أن المنفي استشعر الخطر. على حد قوله