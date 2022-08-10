المرعاش: المنفي يدافع عن المجموعة الليبية المقاتلة التي تظهر وجهها الناعم

اعتبر المحلل السياسي ” كامل المرعاش ” أن ، المجلس الرئاسي ليس له موقف سياسي موحد يجمع رؤوسه الثلاثة إلا المصالح الذاتية المباشرة التي يحصل عليها كل عضو فيه، وهذا ما يحصلون عليه وبسخاء من الدبيبة. على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ ”إرم نيوز“ أوضح فيه أن ”محمد المنفي، كشف أنه يدافع عن المجموعة الليبية المقاتلة والتي تحاول أن تظهر وجهها الناعم دون تغير حقيقي في جوهرها الدموي“ على حد قوله..

وفي نفس السياق ، قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن “ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعلم أن هناك خطرا حتى عليه هو اذا تم تغيير حكومة الوحدة الوطنية.وفقا لتصريحاته“.

وأضاف الفلاح في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن ”عقيلة صالح رئيس البرلمان يسعى لتغيير المجلس الرئاسي وأن يكون هو رئيس المجلس المقبل وهذا يعلمه محمد المنفي، يعلم أن تمكين باشاغا سيعني إقصاءه . على حد قوله