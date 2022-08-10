الحداد يصدر جُملة من قرارات الترقية لمنتسبي الجيش في ذكرى تأسيسه

أصدر كل من رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن ” محمد الحداد “، ورئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” إلى جانب رئيس هيئة التنظيم والإدارة قرارات الترقية لمنتسبي الجيش الليبي من ضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على صفحته بموقع فيسبوك ، ولفت البيان إلى أن قرارات الترقية شملت المناصب الوظيفية والموظفين المدنيين.

كما شملت قرارات الترقية ” الضباط” و اعتماد قرار تعيين طلبة الكليات العسكرية ضباطًا بالجيش الليبي و«ترقيات ضباط الصف من رتبة (ر ع س) إلى (ر ع و)