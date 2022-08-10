«داخلية الحكومة الليبية»: ضبط 100 هكتار  حشيش في مزرعة بسبها

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أن وزارة الداخلية التابعة لها تمكنت من مُداهمة مزرعة تُقـدِّر مساحتها بِحوالي مائة هكتار مزروعة بِنبتة مخدر (الحشيش) بِمدينة سبهـا.

وذكرت الحكومة، في بيان لها، أنه فِي اِطار الجهود المبذُولة مِن قبل مُدير وَمُنتسبي مُديريّة أمن سبها لِفرض الأمن وَسلطة القانون بِالمدينة، وَبعد جمع المعلومات وَأخذ الإذن مِن رئيس نيابة سبها الابتدائية، تمكَّن أعضاء التحرّي بِقسم البحث الجنائي التابع للمُديريّة مِن مُداهمة مزرعة (حشيش) بِالمدينة.

وتابعت، أنه تمَّ التحفظ على جميع محتويات المزرعة وَأخذ عينة مِن النبتة الموجودة وَإرسالها إلى مركز الخبرة القضائية وَالبحوث فرع سبها؛ للتأكد مِن صحتها.

وَأضافت أنه بعد إرسال النبته محل الاِشتباه إلى المركز تبيَّن بأنّ هذه النبته هي لمخدر (الحشيش) المدرج فِي جدول المخدرات رقم (1) بند (12) الملحق بِالقانون رقم (7) لسنة 1996م بِشأن المخدرات وَالمؤثرات العقلية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بِالخصُوص.