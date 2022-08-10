بعد توقف 70 يوما.. عودة الإنتاج في مصنعين بالشركة الليبية للأسمدة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عودة الإنتاج في مصنعين بالشركة الليبية للأسمدة بعد توقف أكثر من 70 يوما.

ونجح العاملون بالشركة في إعادة الإنتاج بمصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني مساء أمس الثلاثاء، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وستشرع الشركة بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الأمونيا الأول خلال الأيام القليلة القادمة، وفق البيان.

– «الليبية للأسمدة» تعلن إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني بمعدل إنتاج يومي 1487 طنا متريا

والشركة الليبية للأسمدة هو الاسم الجديد للشركة الليبية – النرويجية للأسمدة، وذلك بعد استحواذ المؤسسة في يناير العام 2021، على حصة شركة «يارا» النرويجية في الشركة البالغة 50%. وبعد الاستحواذ، جرت إعادة ملكية مصانع اليوريا والأمونيا في الشركة بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% لمؤسسة النفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.